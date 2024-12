ROMA (ITALPRESS) – “Per la vela si chiude un quadriennio fantastico per quello che ha saputo esprimere in tante manifestazioni e in tanti eventi. Siamo riusciti a portare la vela nelle case degli italiani come abbiamo visto con l’Americàs Cup e con le medaglie olimpiche. Il tutto con tanta diffusione e tanta attività di base. […]