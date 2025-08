Ancora un tragico incidente: morto 20enne, grave l’amico di 17 anni 

Un altro tragico incidente in Sicilia. Un ventenne di Monreale – Samuele Gambino – è deceduto in seguito ad un terribile schianto avvenuto la scorsa notte nei pressi dell’impianto militare di Boccadifalco, a Palermo. Il giovane si trovava alla guida di una motocicletta quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è schiantato contro una Lancia Ypsilon condotta da una donna.

Per Samuele non c’è stato nulla da fare. Ricoverato in gravissime condizioni anche l’amico della vittima, un diciassettenne che si trova adesso all’ospedale Civico di Palermo. Sul posto sono arrivati subito i carabinieri, i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco. Le indagini sono state affidate alla polizia locale.

(foto quotidianodipalermo.it)