Imprenditore morto in un incidente stradale a Ribera, aperta inchiesta 

La procura di Sciacca ha aperto un’inchiesta sulla morte di Giuseppe Guddemi, 47 anni, imprenditore edile, deceduto negli scorsi giorni in un incidente stradale lungo Corso Regina Margherita, alle porte di Ribera. Il pubblico ministero ha disposto l’autopsia sulla salma della vittima che verrà eseguita nella giornata di mercoledì. L’esame autoptico rappresenta un primo punto fermo nelle indagini con lo scopo di chiarire ogni aspetto legato al tragico incidente.

Guddemi, sposato, padre di tre figli, era alla guida di uno scooter SH quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato contro una Fiat Seicento. Per l’uomo non c’è stato niente da fare. Il sindaco di Ribera ha già annunciato la proclamazione del lutto cittadino nel giorno dei funerali di Guddemi. La data non è ancora stata fissata proprio per permettere agli inquirenti di svolgere tutti gli accertamenti necessari.