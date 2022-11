Vince a Riga ma la Fiorentina va ai play-off di Conference

RIGA (LETTONIA) (ITALPRESS) – La Fiorentina regola la pratica Rfs Riga nel primo tempo vincendo in scioltezza per 3-0. Un successo che vale il secondo posto nel girone di Conference per la squadra viola, oggi in gol con Barak, Cabral e Saponara già nei primi 45 minuti di gara: niente ottavi diretti ma play-off visto che il Basaksehir ha battuto 3-1 gli Hearts. La sfida si sblocca al 7′, quando Saponara mette in mezzo un cross dalla sinistra sul quale si inserisce Barak, che batte sul primo palo un disattento Steinbors. Dopo altre due occasioni da rete per gli ospiti, sono i locali ad andare vicini all’1-1 al 43′ con Ilic che incorna a lato di poco graziando Terracciano. Un minuto più tardi, però, gli uomini di Italiano rimettono le cose a posto siglando il 2-0: Venuti batte un corner, Barak prolunga di tacco e Cabral si avventa sulla sfera in scivolata depositando in fondo al sacco. Pochi secondi dopo, a ridosso dell’intervallo, arriva il tris. Saponara parte dalla sinistra, si accentra e scaglia un gran destro sotto all’incrocio dei pali lontano dove il portiere non può arrivare. Un gol di pregevole fattura che manda le due formazioni negli spogliatoi sul 3-0. I toscani sembrano controllare senza troppi affanni il match e al 19′ vanno al tiro con Barak, che dal limite ci prova di sinistro colpendo l’esterno della rete. Al 27′ Terracciano compie una grande parata, neutralizzando un colpo di testa ravvicinato di Lipuscek. Otto minuti dopo il portiere si ripete su una conclusione dal limite di Deocleciano, con i lettoni che vanno a segno sulla respinta ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Nel finale, il risultato non cambierà più. La Fiorentina chiude così il gruppo al secondo posto a quota 13 punti, in attesa del sorteggio del 7 novembre che decreterà la sua prossima avversaria negli spareggi della fase a eliminazione diretta dove affronterà uno dei club terzi classificati, e quindi eliminati, nei gironi di Europa League.

