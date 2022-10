Visco “Incertezza del quadro economico notevolmente aumentata”

ROMA (ITALPRESS) – “Negli ultimi mesi l’incertezza che caratterizza il quadro economico e finanziario internazionale è notevolmente aumentata. L’attività economica globale, risente pesantemente delle conseguenze dell’aggressione dell’Ucraina da parte della Russia”. Lo ha detto il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, intervenendo alla 98ma Giornata Mondiale del Risparmio. “Le ripercussioni più evidenti si osservano sul mercato dell’energia: il prezzo del gas consegnato in Europa ha registrato oscillazioni senza precedenti, toccando 340 euro per Mwh, da valori inferiori a 20 euro all’inizio del 2021. Dalla fine di agosto – ha aggiunto -, con il raggiungimento degli obiettivi di stoccaggio da parte dei principali paesi europei, è gradualmente sceso attorno a 100 euro, ma le quotazioni dei futures segnalano il suo permanere su valori elevati ancora per tutto il prossimo anno”. Secondo il governatore, inoltre, “il peggioramento delle prospettive di crescita è diffuso. Secondo il Fondo monetario internazionale il tasso di espansione dell’economia globale diminuirebbe dal 3,2%, stimato per quest’anno, al 2,7% nel 2023, quasi un punto percentuale in meno rispetto a quanto previsto lo scorso aprile. Nell’area dell’euro la crescita del prodotto scenderebbe dal 3,1% del 2022 allo 0,5% nel prossimo anno, un sostanziale arresto e una revisione al ribasso di quasi due punti percentuali in soli sei mesi”.

Quindi “resta fondamentale indirizzare le risorse pubbliche a sostegno della crescita economica. Il Paese oggi beneficia del forte impulso assicurato dalle ingenti risorse rese disponibili, nell’ambito del Next Generation Eu, per gli investimenti e le riforme previsti nel Pnrr. I finanziamenti ricevuti ammontano già a 46 miliardi; a breve ne verranno erogati altri 21, sotto forma sia di trasferimenti sia di prestiti a basso costo. La realizzazione, completa e senza ritardi, di questo piano, ambizioso ma realistico, potrà tradursi in un rafforzamento significativo del potenziale di crescita della nostra economia”.

(ITALPRESS).

-foto agenziafotogramma.it-

Argomenti Correlati: