Apre il gas e minaccia di far saltare in aria appartamento, evacuata palazzina

I carabinieri di Marsala sono intervenuti in località Sappusi dove una donna di 58 anni si era barricata in casa e, dopo aver aperto sei bombole del gas, avrebbe minacciato di provocare un’esplosione con un accendino. I militari dell’Arma hanno evacuato la palazzina di sette piani, portando fuori circa 40 persone, interrompendo la fornitura di luce e gas con l’ausilio dei Vigili del fuoco di Trapani. I carabinieri sono riusciti a far desistere la donna e a chiamare il 118. Dopo aver provveduto a far portare via le bombole del gas dall’appartamento, i residenti hanno potuto fare rientro nelle proprie abitazioni.