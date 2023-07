Droga in struttura ricettiva a Pantelleria, un arresto

La guardia di finanza del comando provinciale di Trapani, nell’ambito di controlli volti al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato in flagranza di reato un soggetto a Pantelleria. In particolare l’uomo, residente a Petrosino, è stato sorpreso in possesso di 200 grammi di hashish, 2,5 grammi di cocaina e 1.800 euro in contanti.

Il blitz è scattato in un appartamento di una struttura ricettiva dove era stato notato un anomalo movimento di persone. La perquisizione dei militari della guardia di finanza dava esito positivo e così sono scattate le manette per l’uomo. Quest’ultimo, dopo la convalida, sarà sottoposto a processo per direttissima.