Gdf, il colonnello La Vecchia nuovo comandante provinciale di Trapani

In data odierna, si è tenuta presso il piazzale antistante la caserma Paolo Clementi, sede del Gruppo di Trapani, la cerimonia di avvicendamento nella carica di Comandante Provinciale di Trapani tra il Generale di Brigata Geremia Guercia e il Colonnello Costantino La Vecchia. Presenti alla cerimonia il Comandante Regionale Sicilia della Guardia di Finanza, Generale di Divisione Roberto Manna, gli Ufficiali e una nutrita rappresentanza di militari appartenenti ai Reparti del Comando Provinciale, dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia delle diverse sedi provinciali nonché di tutte le autorità civili, militari e religiose della provincia.

Il Generale Geremia Guercia è stato per quattro anni al vertice della Fiamme Gialle Trapanesi nel corso del quale, sotto la sua direzione, sono stati ottenuti numerosi ed importanti risultati nei principali comparti d’interesse istituzionale, quali il contrasto all’evasione fiscale e alle indebite compensazioni di crediti d’imposta, la lotta alla criminalità organizzata ed al traffico di sostanze stupefacenti nonché il contrasto all’immigrazione clandestina. Nel suo discorso di commiato, il Generale Guercia ha espresso la sua soddisfazione per aver ricoperto un così prestigioso e delicato incarico in perfetta sintonia e sinergia con il Prefetto, con le altre Forze di Polizia, con le Autorità Giudiziarie e le Agenzie Fiscali ed ha rivolto un sentito ringraziamento a tutte le Autorità presenti ed a tutti i finanzieri del Comando Provinciale e dei Reparti dipendenti che, con spirito di sacrificio, competenza e dedizione hanno permesso il conseguimento di importanti risultati di servizio nel settore economico-finanziario non mancando di esprimere profonda gratitudine ai finanzieri in congedo quali custodi dei valori e delle tradizioni del Corpo.

Il nuovo Comandante Provinciale, Colonnello Costantino La Vecchia, è di origine campane, ha 49 anni, è laureato e titolato “Scuola di Polizia Economico Finanziaria” e proviene dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Roma.