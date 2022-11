Minacciata con bastoni e coltelli dal figlio: arrestato

Minacciata con bastoni e coltelli dal figlio, poi costretta ad abbandonare casa per non subire più questi maltrattamenti, alla fine ha deciso di raccontare tutto ai carabinieri e denunciare il giovane di venti anni che è finito in carcere. È la storia di una madre di Marsala (Trapani) che si è rivolta ai carabinieri della Stazione Ciavolo, contrada della città, per chiedere aiuto. La misura cautelare è stata disposta dal Tribunale che ipotizza i reati di condotta violenta e minacciosa nei confronti della donna, continuamente offesa e mortificata dal figlio.

Testimoni di questo comportamento i carabinieri, intervenuti più volte nell’abitazione ormai distrutta dal giovane che avrebbe avuto come unico scopo il denaro per l’acquisto di droga. Il ragazzo si trova ora rinchiuso nel carcere di Trapani.