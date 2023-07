Va in caserma per fare una denuncia ma viene arrestato per un ordine di carcerazione pendente

I Carabinieri della Stazione di San Filippo di Marsala hanno arrestato, per i reati di fabbricazione di documenti falsi e lesioni personali, un pregiudicato di nazionalità rumena classe ‘71, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Palermo, dovendo lo stesso espiare una pena di 1 anno di reclusione per i predetti reati commessi a Palermo nel 2013.

L’uomo sarebbe giunto in caserma per formalizzare una denuncia, ma sprovvisto di documento di identificazione. I Carabinieri hanno così proceduto all’identificazione tramite fotosegnalamento all’esito del quale hanno riscontrato che sul 52enne pendeva un ordine di carcerazione motivo per il quale è stato arrestato e tradotto presso il carcere Pietro Cerulli di Trapani a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.