Cinema, ultima giornata dello Sciacca Film Fest

Si chiude questa sera con la proiezione di “Misericordia” di Emma Dante, la quindicesima edizione dello Sciacca Film Fest e si conclude anche il lavoro della giuria composta da ottanta studenti della Scuola Media “Inveges” di Sciacca. Oggi alle 16.00 i ragazzi assisteranno alla proiezione di “L’ultima luna di settembre” di Balžinnâm Amarsaihan tratto dal racconto Tüntüülej di T. Bum Ėrdėnė. Quarto film in concorso.

La giornata sarà ricca di appuntamenti con ampio spazio ai cortometraggi Fice.

Si inizia alle 19.00 con “Notte romana” di Valerio Ferrara, seguirà “Caramelle” di Matteo Panebarco e alle ore 21.00 “Split Ends” di Alireza Kazemipour

Alle 19.30 sarà proiettato il documentario “Ask the sand” di Vittorio Bongiorno. La storia di un padre e un figlio, Vittorio e Giulio, on the road in Arizona alla ricerca di Arcosanti, la città-utopia dell’architetto Paolo Soleri.

Per lo spazio dedicato alla letteratura, alle 19.30 sarà presentato il libro “Hamas dalla resistenza al regime” di Paola Caridi. Dialogherà con l’autrice il giornalista Massimo D’Antoni.