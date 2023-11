“Frida sbarca a Palermo”: presso Ginecologia e Ostetricia inaugurazione della mostra della fumettista Grisafi

“Frida sbarca a Palermo”: domani mattina alle 9.30 presso l’unità operativa di Ostetricia e Ginecologia del Policlinico sarà inaugurata la mostra personale di illustrazioni dell’artista di Sciacca Federica Grisafi.

I corridoi del piano terra del reparto diretto dal professore Renato Venezia dallo scorso febbraio ospitano opere di arte figurativa e futuro sono previsti anche eventi di arte visiva, nonché di musica e teatro, per il benessere delle pazienti ricoverate.

Frida, nome scelto in onore della pittrice messicana Frida Kahlo, è un personaggio creato dall’artista come suo alter ego, che gira per le città e ne fa scoprire le bellezze. Un personaggio che porta allegria e buon umore.

Venezia spiega: “Quando la dottoressa Elena Foddai, psicologa esperta in psicologia dell’ambiente, ci ha proposto di fare parte della rete degli ospedali del progetto “Cura con Arte”, abbiamo accolto con entusiasmo la proposta perché crediamo fortemente che un ambiente di lavoro arricchito dall’arte possa portare benefici a curati e curanti”.

“Cura con arte” prevede gallerie d’arte aperte in luoghi non convenzionali come gli ospedali, che diventano anche poli di cultura, dove cura e accudimento del paziente non riguardano più solo il corpo ma anche anima, mente ed emozioni.

Partner inseparabili del progetto “Cura con arte” sono i club Rotary “Palermo Libertà ” e “Sciacca”.