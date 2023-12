Pubblicato l’avviso per nuove produzioni teatrali per il Teatro dell’Efebo

E’ stato pubblicato sulla home page del sito istituzionale www.provincia.agrigento.it l’avviso per la presentazione di progetti di produzioni teatrali destinate ai turisti appassionati di teatro classico e contemporaneo. L’iniziativa del Settore Turismo del Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha lo scopo di migliorare l’offerta turistica con la realizzazione di produzioni sul tema del mito. Le compagnie teatrali interessate potranno presentare opere inedite sui seguenti temi:

-Una produzione teatrale che rappresenti il mito del periodo greco ed in particolare che tenda a recuperare il rapporto fra il mito e il territorio della nostra provincia.

-Una produzione teatrale su testi nuovi o già conosciuti dei grandi scrittori originari del territorio provinciale.

L’opera, originale e mai rappresentata nel format che verrà proposto, va realizzata in esclusiva triennale per il teatro dell’Efebo e la compagnia dovrà sottoscrivere apposita convenzione con il Libero Consorzio, L’ufficio proporrà tali produzioni ai responsabili delle strutture ricettive e ad agenti di viaggio per l’inserimento nei pacchetti turistici, proponendo inoltre un calendario di repliche per il prossimo triennio.

L’avviso è riservato a compagnie professionistiche costituite con regolare partita IVA da almeno 10 anni o nelle quali il 50% degli attori e i registi abbiano almeno 10 anni di esperienza. Le istanze dovranno essere presentate entro il prossimo 11 dicembre 2023 esclusivamente tramite PEC: protocollo@pec.provincia.agrigento.it