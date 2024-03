Sicily Business Forum: al via la seconda edizione del più grande evento di business del Sud Italia

Forte del successo dell’esordio, si alzerà il 22 marzo il sipario della seconda edizione del Sicily Business Forum, il più grande evento di business del Sud Italia. L’evento, realizzato da Plurimpresa in collaborazione con Performance Strategies, si terrà dalle 8.30 alle 18.00 sia in streaming che in presenza presso il Four Points by Sheraton Catania Hotel.

Il prestigioso panel di speaker vede tra i suoi protagonisti Carlo Cottarelli, celebre economista, già Senatore della Repubblica, che ha rivestito ruoli di primo piano come quello di commissario per la revisione della spesa pubblica in Italia e direttore del Dipartimento Afari Fiscali del Fondo Monetario Internazionale; Fabio Capello, uno degli allenatori più vincenti nella storia del calcio e Paolo Borzacchiello, Co-founder di HCE, Human Connections Engineering, autore dei bestseller Il codice segreto del linguaggio e La chimica segreta delle interazioni umane ed esperto di intelligenza linguistica applicata al business. A moderare i due panel previsti nell’ambito della giornata sarà Safiria Leccese, storica giornalista di Mediaset e autrice di La Ricchezza del bene. Storie di imprenditori tra anima e business.

Oltre a seguire gli eventi organizzati durante il Forum, le centinaia di aziende presenti, avranno la possibilità di confrontarsi e fare networking per individuare soluzioni innovative e individuare le strategie migliori per promuovere l’intera economia siciliana e del Sud Italia. Tra i temi che saranno approfonditi nel corso della giornata si segnalano la sostenibilità e l’ambiente, i nuovi modelli d’impresa e gli scenari economici, nonché le strategie e tecnologie per l’innovazione d’impresa.

L’evento, patrocinato dalla Città metropolitana di Catania e dal Comune di Catania, vedrà la presenza di figure di spicco del mondo imprenditoriale nazionale tra cui: Francesca Isgrò, PwC Equity partner, Head of public law, regulatory & competition law, Presidente Enav dal 2020 al 2023, Marco Preti, AD di CRIBIS e Direttore Generale CRIF; Filippo Natoli, Managing Partner di MAYS International; Carlo Paris, Board Member ENAV, FILA, LU-VE, Comitato Sostenibilità ENAV e FILA; Francesco Confuorti, Presidente di Advantage.green; Angelo Tofalo, CEO di AT Agency, già sottosegretario di Stato alla Difesa e componente COPASIR; Angela Pietrantoni, Founder di Word Protection Forum, CEO & Co-Founder KELONY First-Rating Agency; Dane Marciano, Founder & CEO di Afdaty Blockchain Technology Provider; Marco Civinini, CEO di IA International Advisors Progetti di crescita ed espansione internazionale; Arjodita Mustali, Serial Entrepreneur, Business Developer, BPO Expert, Public Speaker, Business Coach, Startups Mentor, Author