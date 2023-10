Trekking a Licata tra racconti da brivido e frutta di marturana: il programma

La riscoperta delle tradizioni della “Festa dei Morti”, le visite a luoghi abitualmente chiusi al pubblico, i “racconti da brivido” dalle mille suggestioni, i laboratori per i più piccoli e l’assaggio di Frutta di Marturana, caratterizzeranno il trekking urbano che VisitAgrigento ha organizzato per il primo novembre a Licata.

“Noi nicareddri, prima di andarci a coricare, mettevamo sotto il letto un cesto di vimini, che nottetempo i cari morti avrebbero riempito di dolci e di regali che avremmo trovato il 2 mattina, al risveglio”.

Le parole le abbiamo prese in prestito dal grande Andrea Camilleri, che così raccontava l’1 e 2 novembre, una bella festa in Sicilia per ricordare chi non c’era più, e farlo amare dai più piccoli ai quali i morti “portavano” i giocattoli.

I più grandi tra noi ricordano ancora quei giorni: bene, il nostro evento li farà rivivere. A chi era troppo piccolo racconteremo, insieme a voi, cos’era la “Festa dei Morti”.

Il trekking urbano del primo novembre sarà questo e molto altro ancora. Siccome la “Festa dei Morti” ed Hallowen hanno origini simili, nel corso della passeggiata vi racconteremo perché i due eventi si assomigliano e cosa, almeno all’inizio, avevano in Comune.

Non sarà un trekking del mistero, ma la suspense non mancherà. Visiteremo un’antichissima cripta di una Chiesa di Licata, dove i morti venivano “messi a scolare” prima della sepoltura, scopriremo angoli del centro storico, sconosciuti ai più, dove si riunivano i Rianeddri, dove tenevano banco i Fili di No’. Vi condurremo in un luogo in cui, secondo la tradizione, ad ogni luna piena un cavallo bianco corre a perdifiato e nitrisce. Conoscete la storia dei Tre Frati di Licata? No? Allora è arrivato il momento di raccontarvela. E poi spazio alla teatralizzazione di brani di notissimi autori siciliani, e non solo, che descrivono la Festa dei Morti.

Il divertimento per i più piccoli è assicurato da un laboratorio a tema che sarà allestito in un locale nel cuore del centro storico.

Ma che “Festa dei Morti” sarebbe senza la Frutta Marturana? Saremo ospiti di una pasticceria che racconterà, a grandi e piccini, come vengono realizzati.

Le zucche di Halloween? Tranquilli, c’è un luogo “magico” a Licata, dove crescono, e qualcuno dice che da quelle parti si aggira Jack O’ Lantern,

E poi tante, altre, sorprese riservate a chi camminerà con noi per la “Festa dei Morti”.

Tipologia del sentiero: marciapiede e asfalto

Classificazione: E (escursionistico)

Difficoltà: bassa

Età minima consigliata: 5 anni

Lunghezza totale percorso: 2 km

Quota partenza: 0 m

Quota massima: 25 m

COME PARTECIPARE

L’appuntamento è previsto per mercoledì 1 Novembre alle ore 15.45 a Licata. Dopo l’iscrizione invieremo la posizione ai partecipanti.

L’escursione è adatta a persone a partire dai 6 anni, purché senza gravi problemi locomotori o fisici; i minori dovranno essere accompagnati da un genitore o da un adulto che ne fa le veci.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 15 per gli adulti NON soci (comprende la tessera associativa 2023, l’assicurazione e la visita guidata)

€ 12 per gli adulti soci 2023

€ 5 per i ragazzi dai 5 ai 17 anni NON soci (comprende la tessera associativa 2023, l’assicurazione e la visita guidata)

Gratuito per i ragazzi soci 2023 dai 5 ai 17 soci 2023

Il numero di posti è limitato per minimizzare il disturbo dei luoghi che visiteremo, le iscrizioni si chiuderanno quindi al raggiungimento di tale numero.

ABBIGLIAMENTO e ATTREZZATURA

Il numero di posti è limitato per minimizzare il disturbo dei luoghi che visiteremo, le iscrizioni si chiuderanno quindi al raggiungimento di tale numero. ABBIGLIAMENTO e ATTREZZATURA scarpe da ginnastica

giacca antipioggia/antivento

scorta d’acqua di almeno 1 lt.

cappell

snack per il percorso (cioccato, frutta secca o altro)

gel mani disinfettante

Si consiglia un abbigliamento adatto alla stagione, non eccessivamente pesante, ma comodo per le diverse condizioni meteorologiche che potrebbero presentarsi durante la giornata. Un abbigliamento a strati è la soluzione ottimale per qualsiasi condizione.

INFORMAZIONI UTILI

L’escursione potrà essere annullata per cattive condizioni meteorologiche entro le ore 18:00 del giorno precedente; in tal caso tutti coloro i quali hanno già dato la propria adesione verranno avvertiti via whatsapp o telefonicamente!

Per maggiori informazioni non esitate a contattare la Guida Marcello Mira al 3807985180

Si consiglia un abbigliamento adatto alla stagione, non eccessivamente pesante, ma comodo per le diverse condizioni meteorologiche che potrebbero presentarsi durante la giornata. Un abbigliamento a strati è la soluzione ottimale per qualsiasi condizione. INFORMAZIONI UTILI L’escursione potrà essere annullata per cattive condizioni meteorologiche entro le ore 18:00 del giorno precedente; in tal caso tutti coloro i quali hanno già dato la propria adesione verranno avvertiti via whatsapp o telefonicamente! Per maggiori informazioni non esitate a contattare la Guida Marcello Mira al 3807985180 Vi invitiamo a portare una penna per firmare i fogli di iscrizione

Informazioni ed iscrizioni tramite messaggio whatsapp al 3807985180

Evento organizzato da VisitAgrigento e Sweet Sicily

VisitAgrigento è affiliata ACSI/CONI

Marcello Mira è guida ambientale escursionistica FEDERESCURSIONISMO SICILIA

▪Angelo Augusto è giornalista e studioso