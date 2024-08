A Siculiana la differenziata non va in vacanza

Grande successo dell’iniziativa “Un’estate differente”, un progetto di sensibilizzazione ambientale sulle spiagge di Siculiana. L’iniziativa, promossa per il quarto anno, dal Comune di Siculiana e della società BMTS Ambiente, in collaborazione con Pro Loco e con il contributo della società Catanzaro Costruzioni, ha l’obiettivo di promuovere la raccolta differenziata anche in spiaggia e sensibilizzare sul rispetto dell’ambiente in uno dei litorali più belli della costa agrigentina.

“Torna un’iniziativa – spiega l’assessore all’ambiente Salvatore Piazza – che negli anni precedenti ha prodotto ottimi risultati e che nonostante il grande afflusso di bagnanti, ha garantito di mantenere alto la percentuale della raccolta differenziata nel Comune di Siculiana, oggi quasi al 75%”.

Tra le attività previste l’installazione di un info point, per sensibilizzare i bagnanti sui comportamenti corretti da tenere in spiaggia e per fornire adeguate informazioni sulla modalità di conferimento dei rifiuti. L’attività si svolge direttamente in spiaggia, grazie a sette heritage promoter, che si occupano della distribuzione di kit contenenti sacchetti di diversi colori per la differenziazione dei rifiuti.

Prevista anche un’attività di vigilanza, non solo per prevenire l’abbandono della spazzatura, ma anche per segnalare tempestivamente alle forze dell’ordine eventuali comportamenti scorretti.

“Prevenire e sensibilizzare per non compromettere gli sforzi dell’amministrazione nel garantire l’efficienza nel servizio RSU – afferma il Sindaco Peppe Zambito – Nel periodo estivo l’affluenza di persone nelle nostre spiagge è molto significativa, ma non intendiamo soccombere alla maleducazione e alla mancanza di rispetto verso le nostre bellezze naturali. Ringrazio la Proloco e la Catanzaro Costruzione che ancora una volta hanno dimostrato grande sensibilità sul tema, sostenendo con convinzione l’iniziativa”.