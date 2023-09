A Siculiana presentato il progetto Sicani Rural Lab 2023

E’stato presentato a Siculiana il progetto Sicani Rural Lab 2023. Obiettivo dello stesso è lo sviluppo dello studio e dell’analisi del tessuto imprenditoriale locale al fine di attivare nuove opportunità di crescita e di sviluppo sociale. La prima riunione è servita per raccogliere ulteriori idee e proposte propedeutiche all’implementazione della Strategia Sicani 2030 per la programmazione 2021/2027.

All’evento hanno preso parte il sindaco di Siculiana Giuseppe Zambito e il presidente del Gal Sicani Salvatore Sanzeri. IL progetto è stato illustrato dal presidente Gal Sicani Angelo Palameghi. Sono intervenuti, tra gli altri, Maurizio Carta, Barbara Lino e Daniele Ronsisvalle dell’ Università degli Studi di Palermo – Dipartimento di Architettura (Presentazione dell’Azione Operativa 1 Strategia Sicani Future Living La), Epifania Lo Presti e Fabrizio Cacciatore (Azione Operativa 2 Leadership, Coaching and community catalysts), Antonio Palumbo Piccionello dell’Università degli Studi di Palermo – Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche, Chimiche e Farmaceutiche ( Azione Operativa 3 Sicani Circular Economy Lab), Lucio Tambuzzo del Circuito Castelli e Borghi Medioevali (Azione Operativa 4 Innovation Living Lab – Siculiana), Emanuele Messina (Living Lab: uno spazio per co-progettare lo sviluppo del territorio) e infine Francesco Ferla (Programma di Living Lab Siculiana per la co-creazione dei prodotti AR/VR del territorio).