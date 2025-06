Aggredisce carabinieri che la fermano al posto di blocco, era ubriaca al volante: denunciata

Fermata ad un posto di blocco per un controllo stradale va in escandescenza e minaccia e aggredisce i carabinieri, uno dei quali è stato costretto alle cure mediche in ospedale. È successo a Raffadali dove una quarantenne di Cianciana è stata denunciata per lesioni personali, resistenza e minacce a pubblico ufficiale.

A carico della donna anche il deferimento per guida in stato di ebbrezza poiché, al termine del controllo, è risultata essersi messa alla guida di una Lancia Y ubriaca. Uno dei militari dell’Arma intervenuto è stato costretto ad andare all’ospedale San Giovanni di Dio per lievi traumi. Nei confronti della quarantenne è scattato anche il ritiro della patente.