Agricoltore stroncato da malore, forse per il troppo caldo 

Un uomo di 58 anni, originario di Palagonia, e’ deceduto in contrada Serravalle a Lentini, nel Siracusano, per via di un malore legato al caldo. La vittima e’ un agricoltore in pensione il cui cadavere e’ stato rinvenuto stamane da alcune persone, proprietari di appezzamenti di terreno della zona.

Secondo una prima ricostruzione, al vaglio delle forze dell’ordine, il 58enne si era recato in campagna per svolgere alcuni lavori ma le temperature di ieri, piuttosto elevate come nel resto della Sicilia, hanno messo in seria difficolta’ l’uomo, che poco dopo si e’ accasciata per via di un malore. Sul posto si e’ recato il medico legale che, come disposto dall’Autorita’ giudiziaria, ha disposto l’ispezione cadaverica