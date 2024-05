Aica, proseguono gli interventi riparazione sulle condotte idriche in provincia

Proseguono, su tutto il territorio, gli interventi di manutenzione per limitare quanto più possibile la dispersione idrica e in un momento, quale quello attuale, di grande criticità .

Nell’arco temporale compreso tra il 6 e il 10 maggio, gli operatori di Aica hanno eseguito diverse riparazioni alle reti idriche. Ad Agrigento gli interventi di riparazione della rete idrica hanno interessato le vie Alessio Di Giovanni, Via Paganini, Via Parco Oliva. Inoltre un intervento di manutenzione straordinaria della rete idrica è stato eseguito inVia Pisa (Giardina Gallotti).

A Sciacca gli interventi sulla rete idrica sono estati eseguiti in Via Madonna della Rocca e presso la condotta idrica principale di contrada Santa Maria.A Sambuca di Sicilia gli interventi hanno riguardato l riparazione della condotta idrica principale in Contrada Pilidda e in Contrada Mucchetta. A Licata un intervento di riparazione idrica è stato eseguito in Contrada Poliscia. A Cattolica Eraclea un intervento riparazione della rete idrica è stato eseguito in Via Bachelet.

A Raffadali è stata eseguita la riparazione della condotta idrica in via Tivoli. A Racalmuto la riparazione ha interessato la rete idrica di Via Domenico Romano. A Naro, intervento di riparazione rete idrica in Via Madonna delle Grazie. A Porto Empedocle, intervento di riparazione rete idrica Via Milano e in Via Nino Bixio. A Realmonte, infine, gli interventi di riparazione della rete idrica sono stati eseguiti in Contrada Stazione e in Viale Aldo Moro.