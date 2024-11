Al Pirandello risate e applausi per “La strana coppia” con Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia

Il Teatro Pirandello di Agrigento è stato travolto da risate e applausi durante la Prima Nazionale del nuovo tour de “La Strana Coppia”, una delle commedie più amate di Neil Simon. La pièce, interpretata da un cast di grande talento, ha fatto registrare un doppio sold-out: sia la serata inaugurale che la replica pomeridiana hanno visto la sala gremita di spettatori entusiasti.

Protagonisti assoluti dello spettacolo sono stati Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia, che con la loro impeccabile interpretazione hanno dato vita a una coppia straordinariamente divertente e toccante, dimostrando un’alchimia scenica unica.

Ad affiancarli, un cast di grande spessore: Fabrizio Corucci, Riccardo Graziosi, Rosario Petix, e Simone Repetto, che hanno contribuito con maestria alla comicità e al ritmo travolgente della commedia. Non meno brillanti le interpretazioni di Claudia Tosoni e Chiara Ruta, che hanno arricchito lo spettacolo con personaggi sfaccettati e carismatici.

Dietro le quinte, una squadra di professionisti ha dato vita a una produzione impeccabile:Traduzione, Adattamento e Regia: Gianluca Guidi, Scene e Costumi: Umile Vainieri, Assistente alla Regia: Francesca Somma, Musiche Originali: Maurizio Abeni.

Lo spettacolo, prodotto da una collaborazione tra il Teatro Pirandello e L’Isola Trovata, ha offerto una versione fresca e moderna di un classico intramontabile, capace di coniugare ironia e profondità emotiva.

Un evento che conferma il Teatro Pirandello come punto di riferimento per l’intrattenimento di qualità e che celebra la magia del teatro, capace di far ridere, emozionare e riflettere. Grazie al pubblico di Agrigento per il calore straordinario dimostrato in questo weekend di pura arte!