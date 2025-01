Auto contro moto, morto 48enne

Un morto a seguito di un incidente stradale tra un’auto Skoda Octavia e una moto Yamaha a Catania, nel tardo pomeriggio di oggi. I Vigili del fuoco sono intervenuti in viale Mario Rapisardi, all’altezza del civico 32.

La chiamata alla sala operativa ha segnalato una persona incastrata tra le lamiere. Sul posto anche i sanitari del 118 che hanno praticato il massaggio cardiaco ad un uomo di 48 anni, Carlo Messina, il motociclista coinvolto nell’incidente, poco dopo deceduto. Nell’incidente è rimasta ferita anche una donna che era a bordo della moto.

I Vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area dell’incidente, monitorando possibili fuoriuscite di carburante dai veicoli coinvolti e assicurandosi che non ci fossero ulteriori rischi per i soccorritori e i passanti. Sul luogo dell’incidente erano presenti anche gli agenti della Polizia locale che hanno avviato gli accertamenti necessari per determinare le cause dell’incidente.