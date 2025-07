Auto contro muro all’interno della galleria Belvedere: ferito conducente

Incidente autonomo alle porte di Sciacca. Un uomo, a bordo di una Fiat Punto, ha perso il controllo del mezzo è si schiantato contro la parete della galleria Belvedere lungo la strada statale 115. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nel sinistro. Il ferito è stato trasportato all’ospedale “Giovanni Paolo II” di Sciacca. Non versa in pericolo di vita. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi e la viabilità.