Banda del “buco” in azione, ladri in fuga dopo attivazione del sistema di allarme 

Si sono intrufolati all’interno del supermercato Paghi Poco di Ravanusa con l’intenzione di aprire la cassaforte e portare via i soldi. I ladri non avevano però fatto i conti con il sistema di allarme che, attivandosi, ha sprigionato del fumo che in breve tempo ha reso l’aria irrespirabile costringendo così i banditi alla fuga a mani vuote. È successo nella serata di venerdì nel piccolo centro dell’agrigentino. Lo scrive il quotidiano La Sicilia.

La banda del buco era entrata poco prima in azione in un altro supermercato in via Olimpica. Anche in quel caso un colpo non proprio fortunatissimo poiché al momento di scassinare la cassaforte il denaro custodito all’interno si è macchiato con della vernice grazie al sistema anti-rapina. I protagonisti del fallito colpo sono stati ripresi dalle telecamere di sicurezza: avevano una tuta da operai e il volto travisato con dei passamontagna. I carabinieri sono sulle loro tracce.