Burgio, dal Pnrr 11 milioni per la rete fognante e viabilità rurale

Due importanti finanziamenti per oltre 11 milioni di euro sono stati assegnati al Comune di Burgio nell’ambito delle risorse del Pnrr. Si tratta di 5 milioni di euro per il ripristino della rete fognante nella parte bassa dell’abitato e per la realizzazione del canale di gronda a monte del centro abitato che permetterà di eliminare i rischi di dissesto idrogeologico. Si eviterà, inoltre, che le acque piovane si riversino nel centro abitato.

L’altro finanziamento, da 6 milioni 283 mila euro, consentirà di intervenire per la manutenzione della viabilità rurale.

Si tratta di fondi della Protezione Civile. La comunicazione è arrivata al Comune di Burgio dal direttore generale, Salvo Cocina. Ne ha dato notizia il sindaco, Franco Matinella.