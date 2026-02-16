Ultime Notizie

Busta sospetta vicino un marciapiede, dentro c’erano 21 proiettili: indagini

All’interno di un sacchetto ben 21 proiettili calibro 380 Auto, marca G.F.L., immediatamente sottoposti a sequestro a carico di ignoti

Nel corso dei quotidiani servizi di controllo del territorio disposti dalla Compagnia Carabinieri di Catania Piazza Dante, personale del Nucleo Operativo è intervenuto nel primo pomeriggio in via Principe Nicola, a seguito di una segnalazione pervenuta al Numero Unico di Emergenza 112.

Un cittadino, ha infatti, indicato la presenza, in prossimità del marciapiede, di una busta in plastica chiusa, ritenuta sospetta. I militari dell’Arma, giunti tempestivamente sul posto, hanno proceduto agli accertamenti del caso, rinvenendo all’interno del sacchetto ben 21 proiettili calibro 380 Auto, marca G.F.L., immediatamente sottoposti a sequestro a carico di ignoti.

Il materiale è stato poi posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato il sequestro quale corpo di reato. Sono in corso ulteriori approfondimenti investigativi finalizzati ad accertarne la provenienza e l’eventuale collegamento con fatti di rilevanza penale.

L’intervento si inserisce nel più ampio dispositivo di prevenzione e controllo del territorio attuato dall’Arma etnea nel centro cittadino, volto a garantire sicurezza e legalità, anche attraverso la costante collaborazione dei cittadini, la cui tempestiva segnalazione si è rivelata determinante per consentire un rapido e puntuale intervento.

