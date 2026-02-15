Alessandria della Rocca

Frana la strada tra Cianciana e Alessandria della Rocca, i sindaci: “attenzione”

Si è appena verificato un cedimento del piano stradale

Pubblicato 13 minuti fa
Da Redazione

“Si avvisano gli automobilisti che all’uscita di Cianciana direzione Alessandria della Rocca, sulla strada statale 118, si è appena verificato un cedimento del piano stradale. Si prega di percorrere a bassa velocità l’area in frana. La segnaletica è in corso di posizionamento da parte dell’ANAS”. Questa la comunicazione sui social da parte dei sindaci di Bivona, Santo Stefano Quisquina, Cianciana, rispettivamente Milko Cinà, Francesco Cacciatore e Francesco Martorana.

