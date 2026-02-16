Agrigento

Estintori scaduti e alcol a minorenni, sanzioni per locali della movida

Proseguono i controlli delle forze dell’ordine nel cuore della movida di Agrigento

Pubblicato 42 minuti fa
Da Redazione

Proseguono i controlli delle forze dell’ordine nel cuore della movida di Agrigento. Il dispositivo, soprattutto dopo i fatti di Crans-Montan, è stato rafforzato con lo scopo di verificare le misure di sicurezza e antincendio negli esercizi pubblici. La polizia ha ispezionato un locale nel centro della Città dei templi riscontrando la presenza di estintori senza revisione.

Per questo motivo nei confronti del titolare è scattata la denuncia e una sanzione di mille euro. Non molto distante, invece, gli agenti hanno appurato che in un locale era appena stato somministrato dell’alcol ad una ragazza minorenne. Anche in questo caso nei confronti del titolare è scattata una sanzione amministrativa ma non un provvedimento di sospensione dell’attività poiché la minorenne aveva più di 16 anni. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 6/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Apertura

La procura chiede l’arresto del sindaco Gaglio, il gip dice no: “Condotta non sufficientemente provata”
Agrigento

Estintori scaduti e alcol a minorenni, sanzioni per locali della movida
Ultime Notizie

Prova preselettiva: come superare i quiz e arrivare pronti alla prima prova
Alessandria della Rocca

Frana la strada tra Cianciana e Alessandria della Rocca, i sindaci: “attenzione”
di Gioacchino Schicchi

Candidatura Di Mauro, tutti smentiscono ma hanno paura del “duopolio” con Gallo
Apertura

Favara, a bordo di un monopattino viene investito da auto: ferito un giovane
banner italpress istituzionale banner italpress tv