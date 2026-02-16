Estintori scaduti e alcol a minorenni, sanzioni per locali della movida

Proseguono i controlli delle forze dell’ordine nel cuore della movida di Agrigento. Il dispositivo, soprattutto dopo i fatti di Crans-Montan, è stato rafforzato con lo scopo di verificare le misure di sicurezza e antincendio negli esercizi pubblici. La polizia ha ispezionato un locale nel centro della Città dei templi riscontrando la presenza di estintori senza revisione.

Per questo motivo nei confronti del titolare è scattata la denuncia e una sanzione di mille euro. Non molto distante, invece, gli agenti hanno appurato che in un locale era appena stato somministrato dell’alcol ad una ragazza minorenne. Anche in questo caso nei confronti del titolare è scattata una sanzione amministrativa ma non un provvedimento di sospensione dell’attività poiché la minorenne aveva più di 16 anni.