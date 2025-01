Cade e si ferisce mentre raccoglie patelle, giovane salvato a Lampedusa 

Incidente per Filippo Pucillo, noto attore lampedusano che ieri era sceso dalla costa alta del faro, per andare a raccogliere patelle ed è rimasto bloccato quasi a metà strada a seguito di una caduta, mentre percorreva la pericolosissima discesa, procurandosi delle lesioni a un braccio e a una gamba più, una serie di escoriazioni.

Sono stati i familiari ad allertare i vigili del fuoco questa mattina spiegando loro che il loro congiunto, non era rientrato la sera prima e il suo motorino, era nelle vicinanze del faro.

Due vigili del fuoco, coordinati dal capo servizio, Pasqualino Palmisano si sono calati con delle corde dalla parete e hanno raggiunto e preso il malcapitato, calandolo fino al mare dove c’era la motovedetta pronta con una barella galleggiante che in seguito ha accompagnato in porto il giovane, trasferito al pronto soccorso per le cure necessarie.

“Un plauso ai vigili del fuoco e agli uomini della capitaneria di porto; persone che ancora una volta, hanno dimostrato di essere capaci di azioni veramente eccezionali; coraggio, determinazione e professionalità hanno caratterizzato questo salvataggio”. Così i genitori del ragazzo nel ringraziare le squadre dei Vigili del Fuoco e il corpo della Guardia Costiera.