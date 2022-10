Canadair precipitato sull’Etna, ecco chi erano i due piloti

Sono riprese, a monte Calcinera, in territorio di Linguaglossa (Catania), le ricerche dei due piloti che ieri pomeriggio erano a bordo del Canadair precipitato durante un’operazione di spegnimento di un incendio doloso nella zona.

Sono il comandante dell’aereo – Roberto Mazzone, 62 anni di Salerno, e il suo vice, Matteo Pozzoli, 58 anni, di Erba, in provincia di Como – le cui ricerche erano state sospese ieri sera dopo l’arrivo del buio, vi partecipano i Vigili del Fuoco, che utilizzeranno anche droni, e personale del corpo Forestale e della Protezione civile regionale.

Chi erano Roberto Mazzone e Matteo Pozzoli

Piloti della società Babcock che fornisce il servizio dei canadair al governo italiano, Mazzone, istruttore di volo, volontario dell’associazione Soccorso Amico di Salerno, ex pilota militare e figlio dell’ex sindaco Filippo Pozzoli, era sfuggito alla morte quasi 20 anni fa: guidava un aereo da turismo in avaria che nel dicembre del 2003 fece un atterraggio di fortuna, in pieno centro di Salerno, sul lungomare, di fronte agli sguardi increduli dei passanti.

Pozzoli, che era stato congedato dall’aeronautica come tenente colonnello da tanti anni aveva deciso di mettersi al servizio dell’antincendio e pilotare canadair proprio per la sua grande esperienza. Ieri per questa operazione il canadair era partito da Lamezia Terme, in Calabria. Aveva appena fatto rifornimento in mare, al largo di Giarre, e si era diretto per lo spegnimento dell’incendio alle pendici del vulcano.