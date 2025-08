Un carabiniere di 42 anni libero dal servizio è stato investito da un’auto guidata da una donna, a Cinisi. Il militare stava passeggiando quando un’auto lo ha travolto in corso Umberto. Sono intervenuti i sanitari del 118 e la polizia stradale e il militare è stato trasferito in ospedale in codice rosso. La prognosi è riservata.