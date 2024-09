Carcere Agrigento, il Siappe: “personale costretto a lavorare in condizioni igienico sanitarie deplorevoli”

“Personale costretto a lavorare in condizioni igienico sanitarie deplorevoli, disumane nei vari posti di servizio, con delle gravi criticità negli impianti, il tutto in contrasto a quanto previsto dalle leggi Italiane ed europee”. Lo scrive lo segretario generale aggiunto del Sinappe, Nicolò Lauricella, dopo che nei giorni scorsi una delegazione del sindacato (composta anche dal segretario provinciale Gerlando Lauricella e dal vice Sutti Antonino) hanno visitato la casa circondariale Pasquale Di Lorenzo di Agrigento. Una visita sui luoghi di lavoro, per accertare le condizioni logistiche del personale di polizia Penitenziaria. “È nostra intenzione sollecitare l’amministrazione penitenziaria e la politica di un radicale intervento teso a migliorare le condizioni di lavoro della struttura Agrigentina”, ha concluso il segretario generale aggiunto Nicolò Lauricella.