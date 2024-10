Casteltermini, oggi lutto cittadino per i funerali dell’imprenditore Bongiovanni

Sarà lutto cittadino oggi a Casteltermini. Si svolgeranno questo pomeriggio alle ore 16 i funerali dell’imprenditore Antonello Buongiovanni, l’uomo rimasto vittima di un incidente sul lavoro. I fatti, si sono verificati nella giornata dell’ 8 ottobre, all’interno di un cantiere sulla strada provinciale 8 tra Gela e Butera. L’operaio sarebbe stato colpito da alcuni tubi alla testa ed era stato trasferito in elisoccorso presso l’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta dove è deceduto. Il sindaco Gioacchino Nicastro con propria ordinanza ha proclamato il lutto cittadino e inoltre, in concomitanza delle celebrazioni delle esequie, in segno di cordoglio e vicinanza alla famiglia, il primo cittadino ordina di sospendere tutte le manifestazioni pubbliche eventualmente in programma e l’esposizione delle bandiere a mezz asta nelle sedi comunali