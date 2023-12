Casteltermini saluta l’ultimo dell’anno con un grande evento in piazza

La città di Casteltermini si prepara al Capodanno in piazza con gli artisti Alex Gaudino uno dei dj producer di fama Europea, dalla Famosa Hit mania Dance a m2o. Ci sarà Luca Onestini dal Grande Fratello VIP a Temptation Island alle migliori location d’Italia con la sua musica. Miss Even dj che aprirà la serata, la Regina Sicula della dance che sarà accompagnata dalla voce del Mitico Peppe jay. L’evento gratuito si svolgerà in piazza Duomo a partire dalla mezzanotte.