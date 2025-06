Circolo della Stampa, presentata “La mia Vigàta” di Lorenzo Rosso

Ricordare lo scrittore empedoclino Andrea Camilleri, a 100 anni dalla nascita, attraverso la sua Vigàta. È quanto avvenuto ieri sera nel Giardino del Museo diocesano di Agrigento durante il secondo appuntamento del “Circolo della Stampa” organizzato dalla sezione agrigentina di Assostampa Sicilia, sindacato unitario dei giornalisti, in collaborazione con il Museo diocesano e il settimanale L’Amico del Popolo.

Davanti a un pubblico attento e numeroso, Lorenzo Rosso ha presentato il suo ultimo libro “La mia Vigata: con Andrea Camilleri nella città del commissario Montalbano” edito da Vgs libri. Nella conversazione con la giornalista Marilisa Della Monica ha raccontato del suo rapporto con lo scrittore empedoclino, iniziato negli anni ’80 quando Camilleri collaborava con la rivista diretta da Rosso, “Sintesi”, e di come quel rapporto sia continuato negli anni.

Lorenzo Rosso ha infatti avuto la fortuna di conversare con Andrea Camilleri fino all’ultimo periodo della vita dello scrittore. In questo libro Vigàta viene raccontata proprio attraverso i ricordi, le emozioni e le parole di Camilleri. Dai ricordi d’infanzia a quelli giovanili fino agli incontri con i lettori al tavolo del Caffè Vigata in compagnia di una sigaretta e di una birra ghiacciata, Camilleri emerge in tutta la sua umanità e in tutto il suo amore per Porto Empedocle.