Coronavirus, Musumeci: “Prepariamoci al peggio in Sicilia, escalation a fine mese”

“Sul piano sanitario in Sicilia al momento la situazione è complessivamente sotto controllo. Abbiamo circa 280 casi positivi, tre decessi, e un terzo sono in ospedale. Ma ci stiamo preparando al peggio, perché è probabile che l’escalation di questa epidemia possa arrivare alla fine del mese di marzo o primi di aprile”. Lo ha detto Nello Musumeci, il Governatore siciliano intervistato a Mattino cinque.

“Ci stiamo attrezzando con i posti di terapia intensiva in Sicilia. Ne abbiamo 411 in rete ordinariamente ma stiamo lavorando, e siamo quasi nella fase finale, per arrivare ad altri duecento posti di rianimazione”. Lo ha detto Nello Musumeci intervenendo a Mattino 5. “Abbiamo mobilitato le strutture private – ha aggiunto – abbiamo riconvertito alcuni reparti ospedalieri per dedicarli esclusivamente al coronavirus”.