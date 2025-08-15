PRIMO PIANO

Creano il caos in un locale della movida e si scagliano contro i carabinieri, denunciati 

È successo a Siculiana Marina dove un sessantenne ed un venticinquenne, entrambi di Agrigento, sono stati denunciati per resistenza, oltraggio e violenza a pubblico ufficiale

Pubblicato 1 giorno fa
Da Redazione

Visibilmente ubriachi hanno prima infastidito clienti, proprietario e personale di un noto locale della movida e all’arrivo dei carabinieri si sono scagliati anche contro di loro. È successo a Siculiana Marina dove un sessantenne ed un venticinquenne, entrambi di Agrigento, sono stati denunciati per resistenza, oltraggio e violenza a pubblico ufficiale.

Nei loro confronti è scattata anche una sanzione per ubriachezza molesta e per essersi rifiutati di fornire le proprie generalità. Secondo quanto ricostruito, i due uomini stavano trascorrendo la serata in un locale sul mare quando, in preda all’alcol, hanno cominciato ad infastidire clienti e personale dell’esercizio commerciale.

Qualcuno degli avventori ha chiamato i carabinieri che sono arrivati sul posto per riportare la calma. I due – alla vista dei militari dell’Arma – si sono scagliati contro di loro non prima di averli anche insultati. Sono dovute arrivare altre pattuglie per sedare gli animi. I due agrigentini, una volta tranquillizzati, sono stati denunciati. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Palma di Montechiaro

Tre vittime del naufragio a Palma di Montechiaro, il sindaco: “Gesto di umanità che parla al cuore dell’Italia”
Apertura

In possesso di di crack e hashish, arrestato giovane menfitano 
Apertura

Favara piange Mimmo Pitruzzella, oggi l’ultimo saluto 
Agrigento

Furti all’ospedale Gemelli, scoperto ladro seriale: è un 41enne agrigentino 
Agrigento

Le cosche di Villaseta-Porto Empedocle, i segreti del clan nei cellulari sequestrati 
Canicattì

Canicattì, vari incendi di sterpaglie anche tra le vicine abitazioni