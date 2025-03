Crisi idrica, Adiconsum: “le perdite non vengono riparate e le istituzioni latitano”

“E’ emergenza idrica: le perdite non vengono riparate, le istituzioni preposte latitano!

In un momento in cui si sta affrontando una grave emergenza idrica, è inaccettabile che le perdite di acqua, che potrebbero essere facilmente riparate, continuino a causare sprechi enormi e danni irreversibili”, dice in una nota Ilenia Capodici responsabile provinciale Adiconsum. “L’acqua è una risorsa fondamentale, ma la sua gestione è completamente fallimentare a causa della disattenzione e dell’inerzia delle istituzioni competenti. Nonostante le continue segnalazioni fatte ad Aica , al sindaco al vicesindaco , alla presidente dell’Ati attraverso pec , mail e segnalazioni telefoniche ad oggi la perdita idrica segnalata su via Monsignor Ficarra nel comune di Agrigento, continua incessante e indisturbata da agosto 2024, in concomitanza del turno dell’erogazione dell’acqua corrente, con forte rischio di crollo della strada, così come già successo in passato. Come cittadini siamo stanchi e molto amareggiati, manca purtroppo, ormai da tempo, la cultura al rispetto da parte di questa amministrazione, assessori e consiglieri eletti per rappresentare i problemi dei cittadini”, continua nella Capodici. “Le perdite quotidiane di centinaia di migliaia di litri d’acqua attraverso reti idriche obsolete e mal gestite ,sono una vergogna per un paese che si dice moderno. La situazione sta diventando insostenibile, eppure, le istituzioni preposte, pur essendo consapevoli del problema, non stanno prendendo le misure necessarie per fermare questo spreco. Sindaco Miccichè, direttore generale di Aica Guarneri , presidente dell’assemblea territoriale idrica Lattuca , tutti impegnati a fare altro…….tutt’altro fuorché occuparsi dell’emergenza idrica….È ora di dire basta! Non possiamo più tollerare questa continua inefficienza e negligenza. L’acqua che sprechiamo oggi è quella che ci mancherà domani. Le istituzioni devono rispondere con urgenza e trasparenza, impegnandosi a risolvere il problema con interventi tempestivi e soluzioni concrete.Non possiamo aspettare ancora! È ora di riparare le perdite, di aggiornare le infrastrutture e di agire con responsabilità, perché ogni goccia conta”, ha concluso la responsabile provinciale Adiconsum.