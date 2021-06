“Danni a vegetazione a Lampedusa”: esposto di Legambiente

Legambiente Sicilia, ente gestore della Riserva Naturale Isola di Lampedusa, ha presentato un esposto alla Procura di Agrigento dopo aver scoperto, fuori della Riserva naturale ma all’interno del sito Natura 2000 protetto, che era stata distrutta la vegetazione nella ex base Loran, da alcuni mesi assegnata all’Agenzia delle Dogane.

L’area e’ sottoposta a vincoli ambientali per l’importanza della vegetazione e degli habitat naturali. “Il danno naturalistico – si legge in una nota – e’ rilevantissimo e non risulta essere stata svolta la preventiva procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) che prevede l’obbligo di acquisire il parere dell’ente gestore della riserva”. Legambiente ha interessato anche il Ministero della Transizione Ecologica.