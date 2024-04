Elezioni a Caltabellotta, gruppo civico a caccia del terzo candidato

Caltabellotta si prepara per le elezioni amministrative del 8-9 giungo. Non si ricandida l’attuale sindaco Cattano che abbraccerà il progetto politico del vice sindaco Marciante. Di contro la Dc di Cuffaro ha schierato Roberto D’Alberto. Ma nel frattempo nel piccolo paesino è nato un gruppo di giovani, gruppo che parte dalle file dell’opposizione, che stanno cercando democraticamente di scegliere nome per candidarlo alle prossime elezioni. “E’ un cantiere aperto, siamo pronti a discutere con altri candidati perché siamo aperti ad ogni confronto. Al momento abbiamo dei giovani che sono propensi a scendere in campo, e insieme sceglieremo il nome di chi sarà il candidato”, cosi Vito Marsala portavoce del gruppo civico.