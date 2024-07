“Festa nel carcere di Agrigento”, esplosi fuochi d’artificio: indagini 

Giochi pirotecnici nell’area esterna del carcere Petrusa per festeggiare qualche avvenimento o rendere omaggio ad un detenuto. È accaduto l’altra sera a ridosso dell’istituto penitenziario di Agrigento. Non è la prima volta che si verificano episodi di questo genere. Diverse le segnalazioni giunte al numero unico di emergenza. Le forze dell’ordine sono giunte sul posto ma al loro arrivo non hanno trovato nessuno. Al via le indagini per capire il motivo dei fuochi d’artificio e chi li abbia accesi.