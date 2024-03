Giornata delle donne, il ricavato delle vendite all’associazione Gloria: l’iniziativa di Matina Fiori

“Ogni anno che passa assistiamo sempre di più a uccisioni di donne da parte di uomini, siano essi mariti, compagni, fratelli o perfino sconosciuti. Le donne si trovano così ad avere paura ad uscire da sole, a rifiutare un invito, ad alzare la testa per un rimprovero di troppo e subiscono ingiustizie che talvolta portano alla morte. Quest’anno abbiamo deciso di dedicare l’8 marzo, alla sensibilizzazione di questo delicato tema sostenendo il Centro Antiviolenza Gloria di Favara, che da anni si batte per le donne e per far sì che questa bellissima realtà operativa nel nostro Paese venga conosciuta ai più. Doneremo una parte del nostro ricavato della giornata dell’8 marzo proprio a loro, perché le donne non vanno mai lasciate sole e nemmeno chi le supporta”. Cosi in una nota Carla Matina fiorista di Favara che deciso di stare accanto e supportare il Centro Antiviolenza Gloria di Favara donando parte del ricavato all’associazione.