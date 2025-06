Si spacciano per poliziotti e tentano di entrare in casa, donna urla e li fa scappare 

Si sono spacciati per agenti di polizia, esibendo anche un falso distintivo, e con la scusa di un controllo hanno tentato di introdursi nell’abitazione. È successo nella giornata di venerdì in un condominio di via San Biagio, a Canicattì.

I due malviventi si sono presentati alla porta di una trentenne che in quel momento si trovava da sola in casa. Con la scusa di dover effettuare un controllo hanno provato a farsi aprire ma la donna, capendo che qualcosa non andava, ha cominciato ad urlare. I due finti poliziotti si sono dileguati poco dopo a bordo di un’auto. Al via le indagini dei carabinieri per risalire all’identità dei due balordi.