Palma di Montechiaro: moto contro auto sulla 115. Gravi due ragazzi

IN AGGIORNAMENTO

Una moto di grossa cilindrata si sarebbe scontrata contro un pick-up sulla statale 115 in territorio di Palma di Montechiaro, all’altezza del distributore Eni. I due ragazzi a bordo del mezzo a due ruote sono stati traportati in ospedale in codice rosso dalle ambulanze del 118. Sul posto la polizia per i rilievi e la viabilità. Attivato anche un elisoccorso dalla centrale operativa NUE di Caltanissetta.