I Bersaglieri e Ufficiali in concedo incontrano il presidente del Libero Consorzio     

Il presidente del Libero consorzio comunale di Agrigento Giuseppe Pendolino, ha incontrato le rappresentanze provinciali dell’Unuci, l’Unione nazionale ufficiali in concedo d’Italia e dell’ANB, l’Associazione nazionale Bersaglieri.

All’incontro erano presenti, Carmelo Fenech e Salvatore Albano della sezione di Agrigento dell’Unuci, Andrea De Castro dell’ANB ed il segretario della sezione agrigentina Anb Salvatore Fucà.

Scopo dell’incontro, è stata la presentazione di alcune iniziative in programma nei prossimi mesi, come il premio Dona Maiora per le Forze dell’Ordine per l’Unuci e il raduno regionale che si svolgerà a Licata per l’Assobersaglieri.