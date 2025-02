Il Carnevale di Sciacca entra nelle scuole con tre incontri-spettacolo

Carnevale a scuola. L’assessorato alla Pubblica Istruzione ha promosso un’iniziativa tra i ragazzi dedicata allo storico Carnevale di Sciacca in collaborazione con la società Futuris e l’associazione L’AltraSciacca.

“L’obiettivo – spiegano il sindaco Fabio Termine e l’assessore alla Pubblica Istruzione Simone Di Paola – è quello di far conoscere ai nostri giovani l’importanza culturale e artistica della manifestazione più importante e identificativa della nostra città. Entreremo allora nelle scuole, nei luoghi di formazione, e non per far lezione, per metterci dietro una cattedra. Ma per raccontare arte e passioni secolari, per appassionare gli studenti con incontri arricchiti da momenti di attrazione e di spettacolo, alla presenza degli organizzatori dell’evento e dei suoi protagonisti: carristi, coreografi, ballerini, copionisti”.

Il programma di “Carnevale a Scuola 2025” prevede il primo incontro lunedì 24 febbraio alle ore 10 nella scuola media “Agostino Inveges”. Due incontri mercoledì 26 febbraio: alle 9 nell’istituto comprensivo “Mariano Rossi”, alle ore 11,30 nella scuola media “Ignazio Scaturro”. Prevista l’esibizione del gruppo mascherato guidato da Stefania Di Giovanna sulle note del Peppe Nappa, l’intervento del copionista, attore e regista Pippo Graffeo, l’intervento del carrista Luciano Leone che racconterà le fasi di realizzazione di un carro allegorico.