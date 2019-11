Imposta di soggiorno 2020: si punta a risparmiare sul carnevale

Per l’anno in corso l’assessore al Turismo del Comune di Sciacca, Sino Caracappa, è stato chiarissimo con operatori turistici e commerciali presenti al tavolo tecnico allargato su Turismo e Imposta di Soggiorno: ci sono solo 16 mila euro disponibili che saranno utilizzati per le manifestazioni di fine anno. Dal prossimo anno, invece, si punta a realizzare delle economie. In particolare, Caracappa intende tagliare alcune spese ritenute superflue nel budget del Carnevale ed avere così a disposizione 100 mila euro, nel prossimo triennio, da reinvestire nelle attività di supporto al turismo. L’assessore ha individuato tre categorie di spesa: la prima relativa alla “Qualità urbana e alla manutenzione degli spazi pubblici”; la seconda con riferimento a “Turismo e Marketing Urbano”; la terza a sostegno del “Sistema Culturale”. Anche se ogni anno il Comune di Sciacca incassa circa 850 mila euro dall’imposta di soggiorno, la maggior parte delle spese viene ritenuta assolutamente necessaria. L’obiettivo è potere disporre nel 2020 di circa 150 mila euro da dividere in queste tre macro aree di intervento.

Il Tavolo Tecnico allargato sull’uso dell’Imposta di Soggiorno

Alla riunione del tavolo tecnico hanno preso parte: Riccardo Palazzotto, dell’Associazione Sciacca Turismo; Francesco Picarella, Presidente Confcommercio Sicilia; Vincenzo Curreri, Federalberghi Sciacca; Calogero Napoli del complesso turistico di Sciaccamare, e rappresentanti di Spazio Centro, del Comitato San Marco Maragani, e del Consorzio Turistico. Presenti anche i consiglieri comunali Fabio Termine e Alessandro Curreri. Il tavolo verrà riconvocato a breve per l’esame del regolamento riguardante l’impiego dei fondi derivanti dall’imposta di soggiorno.