comitini

Incidente sul lavoro in cantiere, operaio di 53 anni in gravi condizioni 

Un operaio di 53 anni si trova ricoverato in prognosi riservata dopo essere stato travolto da una betoniera mentre era al lavoro in un cantiere

Pubblicato 5 ore fa
Da Redazione

Un operaio di 53 anni si trova ricoverato in prognosi riservata dopo essere stato travolto da una betoniera mentre era al lavoro in un cantiere. È successo in contrada Balata, tra Comitini e Grotte, nell’Agrigentino.

Lanciato l’allarme, l’uomo è stato immediatamente trasferito con un elisoccorso all’ospedale Villa Sofia di Palermo. Le sue condizioni sono gravissime. Al via le indagini dei carabinieri per ricostruire quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, l’operaio stava lavorando in un immobile di proprietà di un cittadino di Grotte. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.20/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.20/2026
Pagina 1 di 19
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Inchiesta Cefpas, Capodieci ex manager Asp: “Estraneo ai fatti”
Apertura

Lavoratori in nero in un ristorante a Licata, maxi multa e attività sospesa 
Agrigento

Inchiesta Cefpas: rinviato interrogatorio Gallo; Capodieci risponde a domande Gip
Agrigento

Michele Sodano è stato proclamato sindaco di Agrigento: “Ricominciamo a sognare”
Agrigento

“Nuatri amma a fari almeno vintimila euro di tesseri”: Gallo (intercettato) fa la colletta per gonfiare il tesseramento
banner italpress istituzionale banner italpress tv