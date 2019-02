Incidente sul lavoro, morto operaio 54enne

Ennesimo incidente mortale sul lavoro nel Palermitano. Vittima vita Giuseppe Ciziceno, 54 anni, di San Giuseppe Jato mentre si trovava nel deposito mezzi della ditta Fratelli Mirto srl, che si occupa dei servizi di raccolta rifiuti in alcuni comuni del palermitano.

L’uomo e’ morto schiacciato tra la motrice e lo scarrabile nel deposito mezzi.

Si tratta della terza vittima in una settimana nella provincia di Palermo. “Un altro lavoratore ha perso la vita oggi, non e’ accettabile, la sicurezza e la tutela della salute nei luoghi di lavoro sono condizioni essenziali e irrinunciabili“, dicono Leonardo La Piana segretario generale Cisl Palermo Trapani e Dionisio Giordano segretario generale Fit Cisl Sicilia, “negli ultimi anni nel settore rifiuti abbiamo assistito alla comparsa di due fenomeni, da un lato gare con importi a base d’asta fuori mercato che comportano la partecipazione di ditte improvvisate, e dall’altro l’aggiudicazione di gare per il servizio di raccolta con ribassi decisamente anomali ad aziende che spesso non pagano le retribuzioni e figuriamoci i costi per la sicurezza e la tutela dei lavoratori“.