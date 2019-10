Isole minore Sicilia, stanziati 130 mila euro per navi e aliscafi

E’ stato registrato dalla Corte dei conti e pubblicato sul sito del ministero delle Infrastrutture il decreto che stanzia centotrenta milioni di euro per l’acquisto di tre navi e due aliscafi da mettere al servizio delle isole minori della Sicilia.

Due imbarcazioni (di classe A) vengono destinate alle Pelagie e alle Eolie, mentre la terza imbarcazione (di classe B) all’isola di Pantelleria. Gli aliscafi verranno impiegati negli arcipelaghi.

“Questo provvedimento – dice il presidente della Regione Nello Musumeci – rappresenta un’innovazione storica e costituira’ l’occasione per un concreto e notevole salto di qualita’ nel trasporto marittimo fra la Sicilia e le isole minori. C’era, infatti, l’esigenza di dovere offrire ai residenti e ai turisti mezzi non piu’ obsoleti, ma moderni, sicuri e dotati di ogni comfort. La nostra Regione, grazie all’impegno del mio Governo, ha avuto peraltro assegnate la maggior entita’ di fondi rispetto a tutte le altre d’Italia come Campania, Veneto, Liguria”.